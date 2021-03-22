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إقتصاد
الدولار يحلّق عاليا
Lebanon 24
22-03-2021
|
15:57
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فور انتهاء اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون والحريري، وبعد تصريح الاخير من بعبدا، ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية ليلامس 13 الفا و800 ليرة لبنانية.
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الدولار
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