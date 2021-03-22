إقتصاد

الدولار يحلّق عاليا

Lebanon 24
22-03-2021 | 15:57
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 فور انتهاء اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون والحريري، وبعد تصريح الاخير من بعبدا، ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية ليلامس 13 الفا و800 ليرة لبنانية.
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