بلاغ هام من مصرف لبنان إلى المصارف.. هذا ما جاء فيه

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً حمل الرقم 934 طلب فيه من المصارف الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة لديه، والتسجيل على التطبيق الإلكتروني العائد لهذه المنصة والالتزام بالشروط التي سيصدرها.

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