إقتصاد

تعميم من سلامة إلى مؤسسات الصرافة.. إليكم نصّه

Lebanon 24
22-03-2021 | 19:04
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أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعلاماً حمل الرقم 5 الى مؤسسات الصرافة لتذكيرهم بالاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.
 
 
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