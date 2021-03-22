إلى اللبنانيين.. مصرف لبنان ينفي خبراً كاذباً بشأن منصة الدولار

أصادر مصرف لبنان بياناً أشار فيه الى أنه "يتم تداول خبر على وسائل التواصل الاجتماعي مفاده ان حاكم مصرف لبنان لن يطلق المنصة الإلكترونية Sayrafa الا بعد تشكيل الحكومة".

وأضاف: "ينفي مصرف لبنان هذا الخبر جملة وتفصيلا، كما يطلب من المواطنين والصحافيين توخي الحذر من المعلومات المدسوسة والتي كثرت في الفترة الاخيرة لتضليل الرأي العام".