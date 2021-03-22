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إقتصاد
إلى اللبنانيين.. مصرف لبنان ينفي خبراً كاذباً بشأن منصة الدولار
Lebanon 24
22-03-2021
|
19:38
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أصادر مصرف لبنان بياناً أشار فيه الى أنه "يتم تداول خبر على وسائل التواصل الاجتماعي مفاده ان حاكم مصرف لبنان لن يطلق المنصة الإلكترونية Sayrafa الا بعد تشكيل الحكومة".
وأضاف: "ينفي مصرف لبنان هذا الخبر جملة وتفصيلا، كما يطلب من المواطنين والصحافيين توخي الحذر من المعلومات المدسوسة والتي كثرت في الفترة الاخيرة لتضليل الرأي العام".
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