إقتصاد

كيف أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
22-03-2021 | 20:16
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين، ما بين 14100 و14300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر صرف الدولار ارتفع فور انتهاء اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون والحريري، إذ لامس 13 الفًا و800 ليرة لبنانية.
 
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