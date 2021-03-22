كيف أقفل دولار السوق الموازية؟



وكان سعر صرف الدولار ارتفع فور انتهاء اجتماع بعبدا بين الرئيسين عون والحريري، إذ لامس 13 الفًا و800 ليرة لبنانية.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الإثنين، ما بين 14100 و14300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.