إقفال سوبر ماركت في عاليه لعدم عرضها البضائع المدعومة

أقفلت فرق من وزارة الاقتصاد وبمؤازرة دورية من مكتب امن الدولة في عاليه، سوبر ماركت ومستودعا في المدينة بالشمع الاحمر، بعدما تبين وجود بضائع مدعومة غير معروضة ومخبأة داخل المستودع.