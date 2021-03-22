إقتصاد

إقفال سوبر ماركت في عاليه لعدم عرضها البضائع المدعومة

Lebanon 24
22-03-2021 | 22:48
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أقفلت فرق من وزارة الاقتصاد وبمؤازرة دورية من مكتب امن الدولة في عاليه، سوبر ماركت ومستودعا في المدينة بالشمع الاحمر، بعدما تبين وجود بضائع مدعومة غير معروضة ومخبأة داخل المستودع.
المصدر: الوكالة الوطنية
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وزارة الاقتصاد

إقفال

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