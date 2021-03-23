بعد تحليق الدولار.. هل تم تعديل سعر الليرة السورية؟

علق مصدر في مصرف سوريا المركزي، على أنباء تم تداولها بشأن تعديل سعر صرف العملة السورية، التي شهدت مؤخرا تراجعا مقابل الدولار في السوق الموازية (غير الرسمية).وقال المصدر إنه "لم يتم أي تعديل على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة".وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية، أن "ما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية فقط".وجاء التعليق عقب تداول صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعديل السعر الرسمي للدولار أمام الليرة السورية ليصل إلى 2500 ليرة.