إقتصاد

بعد خسائرها أمام الدولار.. الليرة التركية تتعافى وهذا ما سجلته

Lebanon 24
23-03-2021 | 08:30
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تعافت الليرة التركية من بعض خسائرها مقابل الدولار بعد أن هوت 15 بالمئة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في التعاملات المبكرة عقب قرار عزل محافظ البنك المركزي.

وهوت الليرة إلى 8.4850 مقابل الدولار من 7.2185 يوم الجمعة، لتعود إلى مستويات لامستها في أوائل تشرين الثاني حين بلغت مستوى قياسيا خلال الجلسة عند 8.58.
 
وأمس جرى تداول الليرة عند 7.8275، بانخفاض 8.5 بالمئة.

وأثار قرار عزل محافظ البنك المركزي مخاوف بشأن التراجع عن رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة وقوض مصداقية البنك.

وفي ظل الفوضى بالسوق، أصدر وزير المالية لطفي علوان بيانا قال فيه إن تركيا عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة، وإن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية لتحقيق استقرار في الأسعار.
المصدر: وكالات
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