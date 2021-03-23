إقتصاد

كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)

Lebanon 24
23-03-2021 | 08:55
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة دعت لمقاطعة شراء البيض بسبب ارتفاع سعره حيث أصبحت الكرتونة بـ40000 ليرة. 
 
وجاء في اعلان الحملة: "قاطعوا البيض خلي يعفن لتصير الكرتونة بـ10000. ما تشتري بيض لمدة أسبوع وشوف كيف بيرخص". 
 
 
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