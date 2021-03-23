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إقتصاد
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
Lebanon 24
23-03-2021
|
08:55
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة دعت لمقاطعة شراء البيض بسبب ارتفاع سعره حيث أصبحت الكرتونة بـ40000 ليرة.
وجاء في اعلان الحملة: "قاطعوا البيض خلي يعفن لتصير الكرتونة بـ10000. ما تشتري بيض لمدة أسبوع وشوف كيف بيرخص".
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