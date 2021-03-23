زحمة أمام المحطات في طرابلس.. المواطنون يستبقون ارتفاع أسعار البنزين

تشهد محطات الوقود التي فتحت أبوابها في طرابلس زحمة من قبل المواطنين لتعبئة سياراتهم، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وتوجه المواطنون منذ صباح اليوم لتعبئة السيارات بالوقود بعد الاخبار عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين يوم غد، في حين ان العديد من المحطات امتنعت عن تعبئة الوقود.