إقتصاد

زحمة أمام المحطات في طرابلس.. المواطنون يستبقون ارتفاع أسعار البنزين

Lebanon 24
23-03-2021 | 09:13
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تشهد محطات الوقود التي فتحت أبوابها في طرابلس زحمة من قبل المواطنين لتعبئة سياراتهم، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 

وتوجه المواطنون منذ صباح اليوم لتعبئة السيارات بالوقود بعد الاخبار عن ارتفاع سعر صفيحة البنزين يوم غد، في حين ان العديد من المحطات امتنعت عن تعبئة الوقود.
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