عملاق تسوق جديد يتفوّق على "علي بابا"

تجاوز تطبيق التجارة الإلكترونية بيندودو Pinduoduo، عملاق التجارة الصيني علي بابا، بعد أن كشف عن أعداد المتسوقين عبر موقعه على الإنترنت بلغ 788.4 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 779 مليون مستخدم كشفت عنها "علي بابا".فيما لا تزال الشركة المؤسسة قبل 5 سنوات فقط، بعيدة بصورة كبيرة عن منافسة "علي بابا" من حيث الأرباح المحققة العام الماضي والتي بلغت 9.1 مليار دولار، مقابل 72 مليار دولار لـ "علي بابا"، إلا أنها نمت بنحو 100% عن عام 2019.بدوره قال مؤسس "بيندودو"، كولين هوانغ، في احتفال الشركة بعيدها الخامس في تشرين الأول الماضي للموظفين: "لقد أنتجنا معاً معجزة صغيرة". "لقد غيرنا التجارة الإلكترونية الصينية وحتى هيكل الإنترنت الصيني"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".