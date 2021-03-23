استثمار بقيمة 150 مليون دولار في "تيليغرام"

وبحسب وثائق اطَّلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، تقدَّر المديونيات على الشركة المالكة لتطبيق تيليغرام نحو 700 مليون دولار بنهاية أبريل المقبل، فيما يجب على الشركة تغطية النفقات المتزايدة للمعدَّات، والنطاق الترددي العريض الذي تعتمد عليه بسبب تسارع نموها.وقال فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج الاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة التابع لشركة "مبادلة": "إنَّ شركة تيليغرام لديها كافة الإمكانات التي ستجعلها إحدى شركات التكنولوجيا العالمية، وإنَّ الشركة تمثِّل فرصة استثمارية واعدة بالنسبة لــ"مبادلة"، وستكون إضافة مثالية لمحفظة شركاتنا التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاعاتها.من جانبه، قال بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيليجرام": "يشرِّفنا قيام "مبادلة"، وصندوق ’أبوظبي كاتاليست بارتنرز‘ باستثمار 150 مليون دولار في سندات تيليغرام، ونتطلَّع إلى تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية لنواصل مسار نموِّنا في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والعالم".وصرَّح جيمس مونس، رئيس الشؤون المالية، ورئيس العمليات لدى صندوق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"، أنَّه على مدى السنوات السبع الماضية، ارتفع عدد مستخدمي تطبيق تيليغرام إلى 500 مليون مستخدم نشط شهرياً، وهي قفزة تعكس جهود فريق الإدارة، وعمله الجادّ، وإصراره على بناء منصة تتمحور حول الحفاظ على الخصوصية والأمان، وتعزيز تجربة المستخدم، مشيراً إلى أنَّ هذه السمات تمنح أساساً لتحقيق قيمة قوية، وستصبح محل تركيز كبير من منصات التواصل الاجتماعي، وتمهِّد الطريق لعصر جديد في عالم التراسل الفوري".يُذكر أنَّ "مبادلة" كثَّفت جهودها خلال السنوات الأخيرة لزيادة التركيز على قطاع التكنولوجيا من خلال استراتيجية تقوم على الاستثمار المباشر، ومن خلال الصناديق الاستثمارية، إذ تغطي مختلف مراحل الاستثمار الجريء بدءاً من التمويل الأولي وصولاً إلى مراحل النمو المتقدمة.وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، قامت "مبادلة" بالعديد من الاستثمارات في شركات التكنولوجيا العالمية، وأهم التقنيات، مثل: شركة "وايمو" لتكنولوجيا القيادة الذاتية، و"علي إكسبرس"، و"جيو بلاتفورمز" وغيرها.يُذكر أنَّ شركة "مبادلة" للاستثمار تعدُّ شركة استثمار سيادية لحكومة إمارة أبوظبي، وتدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثَّل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي، وتتوزَّع محفظة أعمال "مبادلة" التي تبلغ قيمتها 853 مليار درهم على 6 قارات.ويقع المقر الرئيسي لـِ"مبادلة" في إمارة أبوظبي، ولديها مكاتب في كلٍّ من لندن، وريودي جانيرو، وموسكو، ونيويورك، وسان فرانسيسكو، وبكين.وتمَّ تأسيس صندوق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" في أبريل 2019 برأس مال قدره مليار دولار، ويقوم نموذج عمله على الاستثمار المشترك مع شركات الاستثمار والمؤسسات في مختلف القطاعات من أجل تحقيق عوائد مجزية، وإرساء حضور قوي ومستدام ضمن منظومة الأعمال والاستثمار في سوق أبوظبي العالمي.ويمثِّل الصندوق مشروعاً مشتركاً بين "شركة مبادلة للاستثمار"، و"فالكون إيدج كابيتال"، وهي شركة استثمارية يقع مقرُّها في مدينة نيويورك.