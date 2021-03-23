بيان هام من مصرف لبنان للمصارف.. هذا مضمونه

صدر عن مصرف لبنان اعلام للمصارف، حمل الرقم 935، جاء فيه:

"عطفا على الاعلام للمصارف رقم 934 تاريخ 22/3/2021، يحيط مصرف لبنان، المصارف علما بما يلي:

- ان الولوج الى المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة من قبل المصارف سيتم من خلال تطبيق منشأ على بوابة (Web Portal).

- ان هذه المنصة مقيدة بعناوين (Ip) بالتالي يقتضي على كل مصرف تحديد عنوان Ip خاص به يستعمله للدخول الى التطبيق المشار اليه اعلاه.

- ان مصرف لبنان سيسمح لهذه العناوين (Ip) من دون غيرها، بالوصول الى المنصة المذكورة.

- سوف يتم عقد دورة تدريبية افتراضية لجميع المصارف عبر تطبيق Zoom، تتعلق بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، يحدد موعدها وطريقة الاشتراك بها لاحقا".