متحدون وجمعية صرخة المودعين: سنسلك السبيل القضائي بالتوازي مع الضغط على الارض

أعلن تحالف "متحدون" في بيان، انه "عقد بعد ظهر اليوم، لقاء في مكتبه في محلة العدلية، مع وفد من جمعية صرخة المودعين يمثل المودعين الأعضاء في الجمعية وشريحة عريضة من المودعين الآخرين من كافة المناطق اللبنانية وبلاد الاغتراب. واتفق المجتمعون على سلوك أفضل السبل الممكنة قضائيا بالدرجة الأولى، وعمليا أيضا، من خلال الضغط على الأرض بموازاة ذلك. وسيعلن عن الخطوات اللاحقة في موعدها".