مراقبو حماية المستهلك جالوا على محطات وادي خالد...ماذا عن المخالفات؟

جال مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من مكتب القبيات في مديرية أمن الدولة في محافظة عكار، على محطات الوقود في منطقة وادي خالد، للتثبت من كميات الوقود والالتزام بالاسعار الرسمية، ولم يسجل أي محضر ضبط.