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إقتصاد
مراقبو حماية المستهلك جالوا على محطات وادي خالد...ماذا عن المخالفات؟
Lebanon 24
23-03-2021
|
19:52
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جال مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من مكتب القبيات في مديرية أمن الدولة في محافظة عكار، على محطات الوقود في منطقة وادي خالد، للتثبت من كميات الوقود والالتزام بالاسعار الرسمية، ولم يسجل أي محضر ضبط.
المصدر: الوكالة الوطنية
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محطات الوقود
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