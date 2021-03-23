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إقتصاد
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
23-03-2021
|
20:23
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء, ما بين 13200 و13450 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تم التداول به ظهراً ما بين 13600 و 13800 ليرة، في حين سجل صباحًا تسعيرة تتراوح ما بين "14100 - 14300" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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