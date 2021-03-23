دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء, ما بين 13200 و13450 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تم التداول به ظهراً ما بين 13600 و 13800 ليرة، في حين سجل صباحًا تسعيرة تتراوح ما بين "14100 - 14300" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.