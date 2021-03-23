إقتصاد

سعر ربطة الخبز يرتفع مجددًا!

Lebanon 24
23-03-2021 | 22:17
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أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانًا جاء فيه: "تأسف وزارة الاقتصاد والتجارة لعدم تشكيل الحكومة مما ادى الى انخفاض كبير بقيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ادى الى ارتفاع في اسعار المواد الأولية التي تدخل في انتاج ربطة الخبز".

وأضاف، "استناداً الى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر المحروقات، ومنعاً للتوقف عن انتاج ربطة الخبز والمس بالأمن الغذائي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض".

وفقاً لما يلي: ربطة حجم كبيــــر: وزن 960 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 3000 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى، ربطة حجم وســـط: زنة 445 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2000 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى".
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