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إقتصاد
إليكم اسعار المحروقات لهذا الأسبوع!
Lebanon 24
24-03-2021
|
07:26
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اعلنت وزارة الطاقة جدول أسعار المحروقات لهذا الأسبوع، وفيه:
رفع سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 400 ليرة ليصبح 40400 ليرة
رفع صعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 400 ليرة ليصبح 39300 ليرة
خفض سعر الديزل اويل 200 ليرة ليصبح 27500 ليرة
خفض سعر قارورة الغاز 700 ليرة لتصبح 27400 ليرة
وحددت وزارة الطاقة الأسعار كالتالي:
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