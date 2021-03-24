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إقتصاد
إجراءات صارمة في سوريا تخفض الدولار... ما علاقة الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
24-03-2021
|
14:00
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كشف مصدر مالي سوري عن اتخاذ الحكومة السورية سلسلة من الإجراءات وضعت حدا لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كذلك ساهمت في خفض سعر العملة الأميركية أمام نظيرتها السورية.
وقال المصدر لصحيفة "الوطن" السورية إن الدولة السورية اتخذت سلسلة من الإجراءات، أهمها الحد بشكل كبير من عمليات التهريب بين الحدود السورية واللبنانية، ومنع وإيقاف استيراد العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لعدة أشهر (أجهزة الخليوي على سبيل المثال) وكذلك التدخل في سوق الصرف من خلال توقيف عدد ممن يمارسون مهنة الصيرفة بشكل غير نظامي.
وسجل سعر صرف الدولار اليوم تراجعا كبيرا أمام الليرة السورية. وأكد المصدر أن هذا التحسن لليرة السورية سيستمر خلال الأيام المقبلة.
المصدر:
روسيا اليوم
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