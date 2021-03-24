حب الله افتتح "أكاديمية بريكس للتأمين الصناعي": الانتاج هو ركيزة الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي

افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله "أكاديمية بريكس للتأمين الصناعي" التي بادر رئيس شركة "بريكس للتأمين" زياد شهاب الدين إلى اطلاقها برعاية حب الله قبل ظهر اليوم في مقرّ الشركة في سن الفيل. كما تمّ الاعلان عن اعداد الشركة لأولّ بوليصة تأمين صناعية شاملة تغطّي المخاطر بنسبة 100%.

وحضر الافتتاح النائب فيصل الصايغ، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، مستشار رئيس الحكومة المكلف العميد الركن محمد جانبيه، الأمين العام لجمعية الصناعيين حسن ياسين، رئيس تجمّع صناعيّي البقاع نقولا أبو فيصل، ممثّلون عن شركة "عربية للتأمين" شريكة بريكس في المشروع وعدد من الصناعيين ورجال الأعمال.

الوزير حب الله

وألقى الوزير حب الله كلمة جاء فيها:" في خضمّ الأزمة الكبيرة ومع فشل المسؤولين بتشكيل حكومة، الناس جائعة وارتفع سعر الدولار الى 14 ألف و15 ألف ليرة، ومع كل المساوىء التي تمرّ على الناس وتتزايد يوماً بعد يوم، من المفيد أن نظلّ نرى فسحة أمل ووجود ضوء في مكان معيّن حتى نقول سيبقى لبنان يحلّق وطائر الفينيق سيبقى يحلّق. أتمنّى على الرؤساء المسؤولين أن يشكّلوا حكومة جديدة لأن البلد في حاجة إلى حكومة فاعلة، وكلّي أمل أنّهم يحاولون كلّ على طريقته ولكن نتمنّى أن يكونوا على نفس الصفحة وأن يجلسوا معاً في غرفة ويظلّوا فيها حتى تشكيل الحكومة. المسؤولية عليهم وأتمنّى أن ينجحوا فيها."

وأضاف:" في المدّة الاخيرة حاولت وزارة الصناعة وتحاول مع جميع الصناعيين من دون استثناء ايجاد الحلول الناجعة لمشاكل الصناعيين، وأغتنم الفرصة لأهنّىء المدير العام في الوزارة داني جدعون على رأس فريق عمل الوزارة، كما أشكر جمعية الصناعيين والتجمّعات والنقابات الصناعية على محاولاتهم سدّ الفجوات والثغرات التي نجمت عن نظامنا الاقتصادي."

وركّز على أهمية الانتاج الصناعي والزراعي ودورهما في تأمين الدورة الاقتصادية المطلوبة وتثبيت الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي.

وهنّأ شركة بريكس الممثّلة برئيسها على المبادرتين اللتين أطلقتهما في ما يتعلّق بافتتاح أكاديمية التأمين الصناعي واطلاق أول بوليصة تأمين صناعية شاملة تغطّي المخاطر بنسبة 100%.

ودعا إلى التعاون بين الوزارة والصناعيين وقطاع التأمين بما يؤدّي إلى تدعيم هذه القطاعات مع بعضها ومضاعفة انتاجيّتها.