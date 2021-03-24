إقتصاد

شركة: 10 ناقلات نفط قد تتأثر بتعطل الملاحة في قناة السويس

Lebanon 24
24-03-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-806372-637521995706897512.jpg
Doc-P-806372-637521995706897512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة "فورتيكسا" للتحليلات النفطية، اليوم الأربعاء، إن عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من النفط الخام قد تتأثر بعدما جنحت سفينة حاويات في قناة السويس ومنعت عبور السفن.

وأضافت أن المعدل التقريبي لتراكم السفن في يبلغ نحو 50 سفينة يوميا، وأن أي تأخيرات تؤدي إلى تعديل المسار ستضيف 15 يوما لرحلة من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

وقبل ذلك صعدت أسعار النفط بنحو 3% بعد جنوح سفينة في قناة السويس عرقلت مرور السفن الأخرى، وسط مخاوف من تأثر إمدادات النفط بسبب توقف الملاحة بشكل مؤقت عبر القناة.

وأدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس اليوم إلى توقف الملاحة بشكل مؤقت عبر القناة، التي تعد شريانا دوليا لتدفق حاملات النفط، كما أن هيئة قناة السويس أعلنت عن إجراءات عاجلة بعد حادث السفينة.
المصدر: رويترز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:29 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:33 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:00 | 2021-03-24
20:33 | 2021-03-24
20:12 | 2021-03-24
19:54 | 2021-03-24
19:49 | 2021-03-24
19:00 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website