13
o
بيروت
19
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
اعتداء على مراقبي "حماية المستهلك".. و"الإقتصاد" تتحرك
Lebanon 24
24-03-2021
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي: "تعرض مراقبون من مديرية حماية المستهلك الى اعتداء جسدي مبرح والتهديد وسرقة هاتفهم ومحاولة سرقة سيارتهم، اثر ضبطهم لتلاعب أسعار بـ"محطة الطحان" في منطقة النبي الشيت، وعلى اثره طلب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه من القوى الأمنية التحرك الفوري والإسراع باتخاذ التدابير اللازمة ومحاسبة المعتدين، لأن اي تعرض للمراقبين خلال قيامهم بواجبهم حماية للمستهلك هو اعتداء على حقوق المواطنين جميعا في أمنهم الاقتصادي والاجتماعي في هذه الظروف الصعبة".
تابع
الأكثر قراءة
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
21:43 | 2021-03-23
23/03/2021 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تنشر صورة جريئة جداً: غطت جسدها بجاكيت فقط.. والجمهور: لا تليق بك!
Lebanon 24
كارين رزق الله تنشر صورة جريئة جداً: غطت جسدها بجاكيت فقط.. والجمهور: لا تليق بك!
09:00 | 2021-03-24
24/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٍ جنوني للدولار... هل المنصة الجديدة قادرة على الضبط؟
Lebanon 24
ارتفاعٍ جنوني للدولار... هل المنصة الجديدة قادرة على الضبط؟
13:18 | 2021-03-24
24/03/2021 01:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
20:23 | 2021-03-23
23/03/2021 08:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأرجحه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تأرجحه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
09:00 | 2021-03-24
24/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
19:00 | 2021-03-24
::ربطة الخبز... يتضاعف سعرها في أقل من سنة
17:00 | 2021-03-24
للمرة الأولى في 12 عاما.. صندوق النقد يعتزم إصدار حقوق سحب بـ650 مليار دولار
16:30 | 2021-03-24
أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن: الاسعار في لبنان ما زالت الأقل عالمياً
16:05 | 2021-03-24
تاريخ الليرة اللبنانية: من 2.3 إلى 15000 للدولار الواحد
14:46 | 2021-03-24
قرار هام لمصرف لبنان عن السحوبات من الحسابات بالعملات الاجنبية
14:26 | 2021-03-24
قوة الإنتاج: لبنان خسر في سنة واحدة ثلثي حجم اقتصاده ومداخليه
فيديو
عراكٌ بين فيلَيْن داخل سيرك يخرج عن السيطرة (فيديو)
Lebanon 24
عراكٌ بين فيلَيْن داخل سيرك يخرج عن السيطرة (فيديو)
18:00 | 2021-03-24
24/03/2021 19:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 19:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 19:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact