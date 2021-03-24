إقتصاد

اعتداء على مراقبي "حماية المستهلك".. و"الإقتصاد" تتحرك

Lebanon 24
24-03-2021 | 16:20
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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي: "تعرض مراقبون من مديرية حماية المستهلك الى اعتداء جسدي مبرح والتهديد وسرقة هاتفهم ومحاولة سرقة سيارتهم، اثر ضبطهم لتلاعب أسعار بـ"محطة الطحان" في منطقة النبي الشيت، وعلى اثره طلب وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه من القوى الأمنية التحرك الفوري والإسراع باتخاذ التدابير اللازمة ومحاسبة المعتدين، لأن اي تعرض للمراقبين خلال قيامهم بواجبهم حماية للمستهلك هو اعتداء على حقوق المواطنين جميعا في أمنهم الاقتصادي والاجتماعي في هذه الظروف الصعبة".
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