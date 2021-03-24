إقتصاد

مرتضى طلب الموافقة على شراء المبيدات حفاظًا على حقول القمح في عكار

Lebanon 24
24-03-2021 | 19:49
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كلف وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى فرق الوزارة في مصلحة زراعة عكار ومصلحة الأبحاث العلمية، بمسح المناطق الزراعية في وادي خالد للتأكد من انتشار حشرة syrigopais temperatella التي تهدد محاصيل القمح والشعير وقد تمتد إلى باقي المناطق اللبنانية، كما تهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية في مناطق انتشارها.

وبعد تلقيه مناشدات من مزارعي القمح في منطقة وادي خالد لمساعدتهم، وجه مرتضى كتابا الى مجلس الوزراء طلب فيه الموافقة على شراء المبيدات المكافحة لهذه الحشرة، حفاظا على حقول القمح في عكار وفي كافة المناطق، ومنعا لتهديد الأمن الغذائي.

وتمنى مرتضى في الكتاب الإسراع بتأمين المبيدات بالسرعة القصوى عبر تكليف الهيئة العليا للاغاثة بشراء احدى المبيدات اللازمة المحددة من قبل وزارة الزراعة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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