تسعيرتان أسبوعيتان للبنزين والمازوت والغاز... إليكم التفاصيل

أعلنت المديرية العامة للنفط أنها، "وفي إطار سعيها الدؤوب لتأمين إستقرار السوق النفطي في ظل التغيرات الحادة لسعر صرف الدولار المتداول وتغيرات سعر النفط العالمي، ستعمد الى إصدار جداول تركيب الأسعار لمواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي، مرتين أسبوعياً: حيث سيصدر الأول مطلع يوم الإثنين والثاني مطلع يوم الخميس من كل أسبوع".