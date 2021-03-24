تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟

أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء ما بين 12900 و13100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح عصر اليوم ما بين 12800 و12900 ليرة لبنانية للدولار.