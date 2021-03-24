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إقتصاد
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
24-03-2021
|
20:33
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أقفل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء ما بين 12900 و13100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح عصر اليوم ما بين 12800 و12900 ليرة لبنانية للدولار.
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