إقتصاد

أزمة الكهرباء في لبنان.. نائب أردني يكشف تفاصيل كثيرة

Lebanon 24
25-03-2021 | 07:30
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اعتبر عضو مجلس النواب الأردني، موسى هنطش، أن هناك "حاجزا سياسيا" يعرقل خطة تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر أراضي سوريا، "رغم الحرص الأردني" على تنفيذ المشروع.

ولفت عضو مجلس النواب الأردني، والمقرر السابق للجنة الطاقة البرلمانية، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن قانون العقوبات الأميركي بحق سوريا المعروف بـ "قانون قيصر"، "عقد الأمور".

وأوضح هنطش أن الوضع اللبناني المعقد لا يمكن فصله عن حاجة هذا البلد العربي إلى الكهرباء، مبينا أنه، وقبل حدوث المشاكل الأخيرة في لبنان، ومن بينها انفجار مرفأ بيروت، كان لبنان يعاني عجزا كبيرا في الطاقة الكهربائية.

وقال هنطش، "طلب لبنان قبل أكثر من عامين من الأردن طاقة كهربائية. يسمونها العبور، أي النقل من خلال خط عابر بيننا وبينهم. الحاجز الحقيقي في هذا الموضوع يتمثل في الوضع السوري، ولم يستطع الأردن أن يصل مع سوريا إلى مرحلة تسمح بمد الكهرباء (عبر أراضيها) إلى لبنان".

وأضاف: "لبنان ينتظر حلا لهذه المشكلة، لنسميها المشكلة السياسية بيننا وبين سوريا، نحن حريصون في الأردن على تزويد لبنان بالكهرباء لكي يستطيع الخروج من محنته، هذه قضية إنسانية أكثر من كونها سياسية".

وكان الأردن ولبنان قد وقعا، في أيلول 2019، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وكذلك في ترشيد الطاقة عبر مشاريع مشتركة، بالاستفادة من مشروع الربط الكهربائي الثماني العربي.

وتتيح مذكرة التفاهم، وفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة الأردنية في حينه، التفاوض لتبادل الطاقة الكهربائية، من خلال الشركات المعنية في البلدين، وضمن إطار مشروع الربط العربي.
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