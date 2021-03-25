بعد الفاتورة المليونية.. هذا ما كشفه المطعم (صورة)

بعدما انتشرت صورة لفاتورة مليونية على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدر المطعم المعني بياناً أوضح فيه التفاصيل.



وكشف مطعم "مرشاق على البحر" أنّ الفاتورة هي لـ10 أشخاص وليس لاثنين كما تردد، مشيراً إلى أنّها تشمل 5 كيلوغرامات من السمك إلى جانب أصناف أخرى.





وقبل يومين، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفاتورة حيث بلغ المجموع 1826000ألف ليرة لبنانية. وقبل يومين، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفاتورة حيث بلغ المجموع 1826000ألف ليرة لبنانية.