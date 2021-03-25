إقتصاد

خبير اقتصادي يكشف: أمران سيخفضان سعر صرف الدولار إلى أقل من 7 آلاف

Lebanon 24
25-03-2021 | 10:00
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أكد الخبير المالي والاقتصادي دان قزي أن ايقاف طباعة الليرة وتعديل ميزان المدفوعات السلبي، يمكن أن يخفّضا سعر صرف الدولار الى أقل من سبعة آلاف ليرة، مشيرا، في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى أهمية فرض ضرائب موجّهة لمنع اخراج الدولارات من لبنان، كفرض ضريبة على الأشخاص الذين يوظفون العمال الأجانب ويدفعون لهم من الأموال المرسلة اليهم من أبنائهم المغتربين.

 

وإذ لفت قزي الى ان سعر صرف الدولار يرتفع بسبب شح الدولارات في البلد، اعتبر ان المنصة الالكترونية لا يمكن أن توقف تدهور سعر صرف الليرة، موضحاً ان الطريقة الوحيدة لمنع تدهور أكبر هي من خلال ضخّ المصرف المركزي الدولارات عبر الاحتياطي أي أموال المودعين.

 

ورأى قزي ان التسعيرة القديمة في المستشفيات لا تمكّنها من شراء المعدات اللازمة أو تحسين رواتب الأطباء ما قد يدفعهم الى الهجرة، مؤكداً ضرورة إيجاد حل وسط.

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