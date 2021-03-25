إقتصاد

أزمة السفينة الجانحة تابع.. هذا جديد أسعار النفط

Lebanon 24
25-03-2021 | 15:00
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ أنعشت إجراءات العزل العام الجديدة الهادفة لمكافحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب على المنتجات النفطية.

وجاء الهبوط على الرغم من تعطل الملاحة في قناة السويس بسبب سفينة حاويات جنحت، وتواجه قوارب قطر في القناة الآن صعوبات لتعويم السفينة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.1 بالمئة إلى 63.08 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت ستة بالمئة أثناء الليل.

فيما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بنسبة 2.3 بالمئة إلى 59.78 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 5.9 بالمئة أثناء الليل.

ونزلت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن تشديد قيود مكافحة الجائحة في أوروبا وتأخر توزيع اللقاحات مما يعطل نمو الطلب على الوقود، لكنها عكست مسارها بقوة أمس الأربعاء بفعل أنباء عن جنوح سفينة في قناة السويس ما قد يعيق مسار عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من النفط.

وهناك عشر سفن في خمس مناطق بانتظار للمرور عبر القناة البالغ طولها نحو 200 كيلومتر، مع اقتراب المزيد من المنطقة.
المصدر: وكالات
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