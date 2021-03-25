14
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
أزمة السفينة الجانحة تابع.. هذا جديد أسعار النفط
Lebanon 24
25-03-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ أنعشت إجراءات العزل العام الجديدة الهادفة لمكافحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب على المنتجات النفطية.
وجاء الهبوط على الرغم من تعطل الملاحة في قناة السويس بسبب سفينة حاويات جنحت، وتواجه قوارب قطر في القناة الآن صعوبات لتعويم السفينة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.1 بالمئة إلى 63.08 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت ستة بالمئة أثناء الليل.
فيما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بنسبة 2.3 بالمئة إلى 59.78 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 5.9 بالمئة أثناء الليل.
ونزلت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن تشديد قيود مكافحة الجائحة في أوروبا وتأخر توزيع اللقاحات مما يعطل نمو الطلب على الوقود، لكنها عكست مسارها بقوة أمس الأربعاء بفعل أنباء عن جنوح سفينة في قناة السويس ما قد يعيق مسار عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من النفط.
وهناك عشر سفن في خمس مناطق بانتظار للمرور عبر القناة البالغ طولها نحو 200 كيلومتر، مع اقتراب المزيد من المنطقة.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
بعد فاتورة المطعم "المخيفة"...إليكم سعر الكنافة بجبن (صورة)
Lebanon 24
بعد فاتورة المطعم "المخيفة"...إليكم سعر الكنافة بجبن (صورة)
19:29 | 2021-03-24
24/03/2021 07:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
Lebanon 24
تراجع كبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كم سجل مساء اليوم؟
20:33 | 2021-03-24
24/03/2021 08:33:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
جورج خباز يتعرض لحادث سير مروع (صورة)
23:23 | 2021-03-24
24/03/2021 11:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تعديلٌ على "لائحة السلع المدعومة"... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
تعديلٌ على "لائحة السلع المدعومة"... اليكم التفاصيل
18:55 | 2021-03-24
24/03/2021 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:12 | 2021-03-25
25/03/2021 09:12:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:12 | 2021-03-25
هبوط حاد في قيمة "البيتكوين"
13:30 | 2021-03-25
جمعية "الفرانشايز" تصدر "دليل العلامات التجارية"
13:00 | 2021-03-25
صور تُنشر للمرة الأولى.. هكذا بدت السفينة الجانحة في قناة السويس من الفضاء
11:45 | 2021-03-25
في السوبرماركت يتحالف الجشع والجحيم: كرتونة البيض تجاوزت الـ 40 ألفًا والنسكافيه بـ 140 ونعمة يتنصّل
11:00 | 2021-03-25
لأول مرة في بلد عربي.. حساب مصرفي لكل مواطن
10:00 | 2021-03-25
خبير اقتصادي يكشف: أمران سيخفضان سعر صرف الدولار إلى أقل من 7 آلاف
فيديو
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
Lebanon 24
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
16:35 | 2021-03-25
25/03/2021 16:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مصرع بطل العالم بالـ MMA.. شقيقه ينتقم من القاتل وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
بعد مصرع بطل العالم بالـ MMA.. شقيقه ينتقم من القاتل وفيديو يوثق ما حصل
15:00 | 2021-03-25
25/03/2021 16:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... رصد مروحيات "كا-226" الروسية لدى الجيش السوري (فيديو)
12:30 | 2021-03-25
25/03/2021 16:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact