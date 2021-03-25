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إقتصاد
بريطانيا تكشف عن عملة ورقة نقدية جديدة عليها صورة عالم
Lebanon 24
25-03-2021
|
23:00
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كشف بنك إنجلترا عن تصميم جديد للورقة النقدية من فئة الـ50 جنيها استرلينيا، وعليها صورة عالم الرياضيات الذي عمل على فك الشفرات خلال الحرب العالمية الثانية آلان تورينغ.
وتم الكشف عن تصميم الورقة النقدية، وهي الفئة الأكثر قيمة في التداول، اليوم الخميس قبل إصدارها رسميا للجمهور في 23 حزيران المقبل، وهو عيد ميلاد تورينغ.
اختير تورينغ كوجه جديد للعملة الورقية فئة 50 جنيها إسترلينيا عام 2019 تقديرا لدوره المحوري في فك شفرة "إينغما" في الحرب العالمية الثانية، وهو ما يقول المؤرخون إنه ربما ساعد في تقصير الصراع عامين على الأقل، ما أدى لإنقاذ ملايين الأرواح.
وتنضم صورة تورينغ إلى صورة ونستون تشرشل على الورقة ذات الخمسة جنيهات، وصورة الروائية جين أوستن على الورقة النقدية فئة عشرة جنيهات، والفنان جي إم دبليو تورنر على الورقة النقدية فئة عشرين جنيها.
وجميع العملات مصنوعة من البوليمر بدلا من الورق، ما يعني أنه يجب أن تدوم لفترة أطول، وتظل في حالة أفضل من خلال استخدامها.
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