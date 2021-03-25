إقتصاد

جمعية "الفرانشايز" تصدر "دليل العلامات التجارية"

Lebanon 24
25-03-2021 | 13:30
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اصدرت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "دليل العلامات التجارية في الفرانشايز"، الذي يضم معلومات عن اعضاء الجمعية، اضافة الى شركائها الاستراتيجيين. 
ويأتي الاصدار "كتأكيد على قناعة رئيس وأعضاء الجمعية الراسخة بأن قطاع الفرانشايز سوف يتخطى التحديات، ويستعيد عافيته وينمو مجددا".
واوضح رئيس الجمعية يحيى قصعة "انه حتى في اصعب الظروف، تنكب على الجمعية مسؤوليات لدعم الاعضاء المنتسبين، خاصة في ما يتعلق بالتعريف بعلاماتهم التجارية الرائدة في لبنان والعالم". 
واضاف ان "دليل العلامات التجارية في الفرانشايز" الذي يوزع على نطاق واسع، يساهم في انتشار "ثقافة الابداع اللبناني" حول العالم.
 
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