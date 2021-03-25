إقتصاد

الدولار يظل قرب ذروة 4 أشهر مقابل اليورو

Lebanon 24
25-03-2021 | 21:00
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ارتفع سعر صرف الدولار مع فتح الأسواق الأوروبية اليوم الخميس، بعدما بلغ أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل اليورو خلال الجلسة الآسيوية، مع تركيز المتعاملين في السوق على آفاق التعافي المتباينة بين الولايات المتحدة وأوروبا وتضاؤل الإقبال على المخاطرة.

تراجعت أسواق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد عمليات بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا الصيني بسبب مخاوف من إلغاء إدراجها في البورصات الأميركية.

كما ضغطت مخاوف بشأن إجراءات العزل العام في أوروبا على الأسواق. ولم يسفر قرار المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل بإلغاء خطط الإغلاق في عيد الفصح عن تحسن يذكر في المعنويات.

وبحلول الساعة الثامنة وثماني دقائق بتوقيت غرينتش، كان مؤشر الدولار مرتفعا أقل من 0.1 في المئة خلال اليوم، ووصل إلى 92.658، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2020 عند 92.697 أثناء الليل.

وهبط اليورو 0.1 في المئة مقابل العملة الأميركية ووصل إلى 1.1807 دولار.

وفي الساعة الثامنة و28 دقيقة بتوقيت غرينتش، نزل الفرنك السويسري نحو 0.1 في المئة مقابل اليورو وتراجع إلى 1.1068.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.3 في المئة مقابل الدولار الأميركي، وعوضا بعض الخسائر التي تكبداها خلال الجلستين الماضيتين، بحسب ما نقلت "رويترز".
المصدر: سبوتنيك
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