إقتصاد

هبوط حاد في قيمة "البيتكوين"

Lebanon 24
25-03-2021 | 16:12
A-
A+
Doc-P-806710-637522856643511683.jpg
Doc-P-806710-637522856643511683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

هبطت قيمة "البيتكوين"، اليوم الخميس، بنسبة 10% إلى 51 ألف دولار، وفقا لما أظهرته التداولات.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، هبطت عملة "البيتكوين"، في بورصة Binance، بنسبة 9.47% إللا 51408 دولار، وقبل ذلك بدقيقة سجلت العملة الأكثر شهرة في العالم 51057 دولارا.

في حين أظهرت بيانات موقع CoinMarketCap، الذي يحتسب متوسط سعر "البيتكوين" في أكثر من 20 بورصة، أن العملة الأكثر شهرة في العالم هبطت بنسبة 8.88% إلى 51562 دولار.

وجاء الهبوط بعد ارتفاع سجلته العملة أمس الأربعاء، حيث صعدت إلى مستوى 55 ألف دولار، بعدما أعلن رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك إمكانية شراء سيارات "تسلا" الكهربائية في الولايات المتحدة بواسطة عملة "البيتكوين".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
19:35 | 2021-03-25
19:00 | 2021-03-25
17:00 | 2021-03-25
15:00 | 2021-03-25
13:30 | 2021-03-25
13:00 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website