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© Lebanon24
إقتصاد
صندوق النقد يتحدث عن الإصلاحات والحكومة في لبنان...ماذا قال؟
Lebanon 24
25-03-2021
|
19:35
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رأى صندوق النقد الدولي أن تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية.
وقال المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا يد العون للبنان، الغارق في الديون، ما لم يعالج الساسة اللبنانيون مشاكل الفساد والهدر - باعتبارها السبب الرئيسي للانهيار.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس في مؤتمر صحفي مقرر سلفًا: "من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية." وأضاف: "التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وبرنامج الإصلاح هذا تشتد الحاجة إليه."
وأضاف رايس أن الصندوق لا يبحث برنامجًا مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة.
وتوقع مزيدًا من الاتصالات أثناء اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق عن بعد هذا العام وتبدأ الأسبوع القادم.
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