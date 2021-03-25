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إقتصاد
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
25-03-2021
|
23:00
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 12600 و12700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12500 و12600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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