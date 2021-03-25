إقتصاد

كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
25-03-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-806799-637523101522373206.jpg
Doc-P-806799-637523101522373206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 12600 و12700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12500 و12600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

مواضيع ذات صلة
إجراءات صارمة في سوريا تخفض الدولار... ما علاقة الحدود مع لبنان؟
lebanon 24
26/03/2021 02:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ديفيد شينكر: حزب الله أدخل لبنان في حرب كلفته مليارات الدولارات وهو يدعم الوضع الحالي في لبنان ولا يهتم بمعاناة الشعب
lebanon 24
26/03/2021 02:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. مصرف لبنان ينفي خبراً كاذباً بشأن منصة الدولار
lebanon 24
26/03/2021 02:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
التجارة في لبنان على حافة الانهيار... الدولار وكورونا قلبا الموازين
lebanon 24
26/03/2021 02:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

لبنان

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:00 | 2021-03-25
21:00 | 2021-03-25
19:35 | 2021-03-25
19:00 | 2021-03-25
17:00 | 2021-03-25
16:12 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website