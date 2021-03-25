كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الخميس ما بين 12600 و12700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 12500 و12600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



