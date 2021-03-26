إقتصاد

شروط للمسافرين إلى الأردن

Lebanon 24
26-03-2021 | 07:30
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أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين عن توجه حكومي لجعل الدخول إلى المناطق السياحية الصيف المقبل في البلاد، مرهونا بتلقي لقاح كورونا.

لقاح كورونا قبل الدخول لمناطق المثلث الذهبي وادي رم والبتراء والعقبة والبحر الميت.

وأضاف أن هذه المناطق يجب أن تكون آمنة حيث تلقى المواطنون والزوار لها لقاح كورونا، مع الالتزام بالتباعد والاشتراطات الصحية.
المصدر: وكالة عمون
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