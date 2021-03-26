إقتصاد

أزمة قناة السويس.. تغيير مسار 7 ناقلات للغاز الطبيعي بعد إغلاقها

Lebanon 24
26-03-2021 | 12:00
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قالت شركة كبلر لتحليل البيانات اليوم الجمعة، إن 7 ناقلات غاز طبيعي مسال حولت مسارها بعيداً عن قناة السويس بعد تعليق حركة الملاحة فيها، بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة منذ الثلاثاء الماضي.
وقالت ريبيكا شيا المحللة في كبلر، إن "3 ناقلات تتحول نحو المسار الأطول حول رأس الرجاء الصالح"، مضيفة أن غالبية الناقلات التي حولت مسارها تتجه الآن إلى أماكن أخرى، بعد أن كانت وجهتها في الأساس، قناة السويس.
وأشارت إلى أن 4 ناقلات تحمل شحنات من الولايات المتحدة، وقطر فيما البقية خاوية، موضحة أن 6 سفن للغاز الطبيعي المسال تنتظر الدخول على جانبي القناة، مع سفينة أخرى تسمى غولارتندرا، عالقة في القناة منذ الثلاثاء الماضي.
وتابعت "ستتأثر خطط عبور 16 سفينة غاز طبيعي مسال لقناة السويس، إذا استمر الازدحام حتى نهاية الأسبوع الجاري"، وأردفت "سيكون هناك تأخير كبير في جدول التحميل في راس لفان في بداية أبريل (نيسان) المقبل بسبب الازدحام".
المصدر: وكالات
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