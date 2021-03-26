ألف جرعة وصلت إلى لبنان من أصل مليون.. تعرّفوا إلى أرباح تصدير "سبوتنيك V"

ومن جهته، رأى أليكسي ربيك، مدير شركة "أر – فارم" أن زيادة ملموسة في الإمدادات في الخارج ستبدأ في نهاية الربيع، فيما تعمل شركات الأدوية الروسية الآن على تلبية الطلب على اللقاح في السوق المحلية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تكن هناك شحنات كبيرة للمشترين الأجانب.ولفت ربيك في هذا الشأن إلى أن التركيز الرئيس سيظل حتى نيسان وأيار على توفير التوريد المحلي للقاحات، وبحلول نهاية الربيع سيكون من الممكن زيادة نشاط توريد سبوتنيك إلى الأسواق الخارجية.وأشار أليكسي ربيك إلى أن حجم الصادرات سيتجاوز حاجز المليار دولار بحلول نهاية الصيف.ومساء أمس، وصلت الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الى مطار بيروت الدولي.وقالت ممثلة شركة "فارمالاين" اللبنانية المستوردة للقاح الروسي، كارول أبو كرم، لوكالة "سبوتنيك" خلال استقبال الدفعة الأولى: "الشحنة الحالية قوامها خمسين ألف جرعة، وهي الأولى من إجمالي مليون جرعة ستصل إلى لبنان تباعا".وأوضحت أبو كرم أن "استيراد اللقاح جاء بمبادرة من القطاع الخاص للدفع بالاقتصاد اللبناني الذي تأثر سلبا بجائحة كورونا".يشار إلى أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في أكثر من 50 بلدًا حول العالم، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار شخص. وتم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6 في المئة من خلال نشر البيانات في المجلة الطبية الرائدة "ذا لانسيت".وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" حتى الآن في 56 دولة، وتلقت روسيا، حسب تصريح صادر عن رئيس الصندوف الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف، طلبات أولية لتوريد أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V" التي يتطلب التطعيم به إدخال جرعتين، فيما تبلغ تكلفة الجرعة الواحدة للأسواق الدولية أقل من 10 دولارات.