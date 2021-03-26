حب الله: عرضنا موضوع كورونا في رمضان وشددنا على أهمية أخذ اللقاح

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس قبل ظهر اليوم، موفد رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب وزير الصناعة عماد حب الله، يرافقه المستشار الاعلامي للرئيس دياب خضر طالب، في حضور الأمين العام للمجلس نزيه جمول. وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وقال الوزير حب الله بعد اللقاء: "سررت اليوم أنا والاستاذ خضر طالب بلقاء الشيخ علي الخطيب، ونقلنا له تحية الرئيس حسان دياب وتمنياته له بالصحة والعافية، وتباحثنا معه في قضايا الساعة عموما وبخاصة الامور التي تتعلق بجائحة الكورونا، وبحثنا بمختلف جوانب الموضوع وأهمية أخذ اللقاح والحرص الشديد والدائم بالتعامل مع هذه الجائحة، سواء أكان في المناسبات والصلوات وكل الايام والمراسيم التي تحصل في شهر رمضان، وأبلغنا سماحته ان اللقاح في شهر رمضان لا يفطر، ومن الضرورة متابعة الناس لهذا الموضوع واستمعنا الى ارشاداته ونتمنى للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى دوام التوفيق".