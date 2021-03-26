إقتصاد

حب الله: عرضنا موضوع كورونا في رمضان وشددنا على أهمية أخذ اللقاح

Lebanon 24
26-03-2021 | 12:35
A-
A+
Doc-P-806958-637523591487909837.jpg
Doc-P-806958-637523591487909837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس قبل ظهر اليوم، موفد رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب وزير الصناعة عماد حب الله، يرافقه المستشار الاعلامي للرئيس دياب خضر طالب، في حضور الأمين العام للمجلس نزيه جمول. وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وقال الوزير حب الله بعد اللقاء: "سررت اليوم أنا والاستاذ خضر طالب بلقاء الشيخ علي الخطيب، ونقلنا له تحية الرئيس حسان دياب وتمنياته له بالصحة والعافية، وتباحثنا معه في قضايا الساعة عموما وبخاصة الامور التي تتعلق بجائحة الكورونا، وبحثنا بمختلف جوانب الموضوع وأهمية أخذ اللقاح والحرص الشديد والدائم بالتعامل مع هذه الجائحة، سواء أكان في المناسبات والصلوات وكل الايام والمراسيم التي تحصل في شهر رمضان، وأبلغنا سماحته ان اللقاح في شهر رمضان لا يفطر، ومن الضرورة متابعة الناس لهذا الموضوع واستمعنا الى ارشاداته ونتمنى للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى دوام التوفيق".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:08 | 2021-03-26
13:11 | 2021-03-26
13:05 | 2021-03-26
13:00 | 2021-03-26
12:00 | 2021-03-26
11:00 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website