إقتصاد

حب الله بحث مع وفد الاتحاد العمالي التحفيزات المالية للصناعة والعمال

Lebanon 24
26-03-2021 | 14:08
A-
A+
Doc-P-806990-637523645035991887.jpg
Doc-P-806990-637523645035991887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي صرح بعد اللقاء: "بحثنا في موضوع سلة التحفيزات للصناعيين المفترض أن تأخذ طريقها للتنفيذ بما فيها مبلغ 470 مليار ليرة موجودة في وزارة المالية ، والمبلغ مخصص لدعم الصناعة والعمال في هذه المرحلة الصعبة، طبعا مع سلة تحفيزات تختص بالكهرباء وتخفيض الضرائب على المواد الأولية المستوردة. كما عرضنا موضوع اختفاء مادة الترابة من السوق وانعكاس ذلك على اليد العاملة بمختلف المجالات البلدية والبناء والوزارات وغيرها. كما يؤثر ذلك على توقف اليد العاملة عن العمل. وبحثنا مع الوزير في ضرورة تسليم الشركات الأسمنت مطلع الأسبوع المقبل بالسعر الرسمي على أن يصار إلى تأليف لجنة تتولى اعادة دراسة السعر".
 
 
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:35 | 2021-03-26
16:08 | 2021-03-26
15:39 | 2021-03-26
13:11 | 2021-03-26
13:05 | 2021-03-26
13:00 | 2021-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website