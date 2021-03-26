14
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
حب الله بحث مع وفد الاتحاد العمالي التحفيزات المالية للصناعة والعمال
Lebanon 24
26-03-2021
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي صرح بعد اللقاء: "بحثنا في موضوع سلة التحفيزات للصناعيين المفترض أن تأخذ طريقها للتنفيذ بما فيها مبلغ 470 مليار ليرة موجودة في وزارة المالية ، والمبلغ مخصص لدعم الصناعة والعمال في هذه المرحلة الصعبة، طبعا مع سلة تحفيزات تختص بالكهرباء وتخفيض الضرائب على المواد الأولية المستوردة. كما عرضنا موضوع اختفاء مادة الترابة من السوق وانعكاس ذلك على اليد العاملة بمختلف المجالات البلدية والبناء والوزارات وغيرها. كما يؤثر ذلك على توقف اليد العاملة عن العمل. وبحثنا مع الوزير في ضرورة تسليم الشركات الأسمنت مطلع الأسبوع المقبل بالسعر الرسمي على أن يصار إلى تأليف لجنة تتولى اعادة دراسة السعر".
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يسجل ارتفاعاً.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل ارتفاعاً.. إليكم تسعيرة السوق الموازية
09:00 | 2021-03-26
26/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
23:00 | 2021-03-25
25/03/2021 11:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار ضخم في أحد البيوت في بعلبك (فيديو)
Lebanon 24
انفجار ضخم في أحد البيوت في بعلبك (فيديو)
20:11 | 2021-03-25
25/03/2021 08:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البيض ينخفض بعد مقاطعته.. هذا ثمن الكرتونة!
Lebanon 24
سعر البيض ينخفض بعد مقاطعته.. هذا ثمن الكرتونة!
07:00 | 2021-03-26
26/03/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوات الإقفال التام لستة أشهر ظاهرها صحي وباطنها سياسي
Lebanon 24
دعوات الإقفال التام لستة أشهر ظاهرها صحي وباطنها سياسي
00:10 | 2021-03-26
26/03/2021 12:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:35 | 2021-03-26
عدوان شرح اقتراح تعديل قانون الدمج المصرفي
16:08 | 2021-03-26
تعميم من وزير الاقتصاد الى المستوردين الحاصلين على موافقات على طلبات الدعم
15:39 | 2021-03-26
القطاع السياحي يلفظ أنفاسه الأخيرة.. "كورونا" ليست السبب!
13:11 | 2021-03-26
ما حجم الخسائر على بوابة قناة السويس كل دقيقة؟
13:05 | 2021-03-26
شركات الاسمنت وعدت وزير الصناعة بتسليم الترابة الاثنين بالسعر الرسمي
13:00 | 2021-03-26
انخفاض بأسعار الذهب.. وهذا سعر الأونصة
فيديو
وفاة شيرين المصرية المصابة بداء الفيل.. إليكم قصتها (فيديو)
Lebanon 24
وفاة شيرين المصرية المصابة بداء الفيل.. إليكم قصتها (فيديو)
10:30 | 2021-03-26
26/03/2021 17:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب تتصدر التراند في "الكعب العالي" ونصف مليون مشاهدة بالساعات الأولى (فيديو)
06:00 | 2021-03-26
26/03/2021 17:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
Lebanon 24
العلماء يكشفون لأول مرة عن مجالات مغناطيسية حول "الثقب الأسود M87*" (فيديو)
21:00 | 2021-03-25
26/03/2021 17:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact