إقتصاد

القطاع السياحي​ يلفظ أنفاسه الأخيرة.. "كورونا" ليست السبب!

Lebanon 24
26-03-2021 | 15:39
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قال أمين عام إتحاد النقابات السياحيّة جان بيروتي، إن القطاع السياحي يلفظ أنفاسه الأخيرة، محمّلا المسؤولية بنسبة 90% إلى الوضع السياسي، و10% إلى "كورونا".

وأضاف في حديث لـmtv: "نلتزم بأي قرار تتخذه لجنة كورونا، ولكن نسأل هل سيُطبّق الإغلاق على كامل الأراضي اللبنانية؟".
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