القطاع السياحي​ يلفظ أنفاسه الأخيرة.. "كورونا" ليست السبب!

قال أمين عام إتحاد النقابات السياحيّة جان بيروتي، إن القطاع السياحي يلفظ أنفاسه الأخيرة، محمّلا المسؤولية بنسبة 90% إلى الوضع السياسي، و10% إلى "كورونا".



وأضاف في حديث لـmtv: "نلتزم بأي قرار تتخذه لجنة كورونا، ولكن نسأل هل سيُطبّق الإغلاق على كامل الأراضي اللبنانية؟".