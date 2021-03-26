تعميم من وزير الاقتصاد الى المستوردين الحاصلين على موافقات على طلبات الدعم

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه تعميما، طلب فيه من جميع المستوردين الحاصلين على موافقات صادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة على طلبات الدعم المقدمة من قبلهم، وجوب تقديم هذه الموافقات الى المصرف المركزي خلال مهلة شهر واحد من توقيعها والا اعتبرت لاغية وكأنها لم تكن، وذلك لضمان حسن تطبيق آلية الدعم وتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام.