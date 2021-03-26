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إقتصاد
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
26-03-2021
|
21:25
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، بين 12750 و 12850 ليرة لبنانية.
وكان الدولار سجّل صباحاً سعراً تراوح بين 12700 و 12850 ليرة لبنانية.
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