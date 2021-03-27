إقتصاد

بيع أول منزل افتراضي على المريخ.. بهذا المبلغ (فيديو)

Lebanon 24
27-03-2021 | 09:00
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بيع أول منزل افتراضي على كوكب المريخ على الرغم من أن البشر لم يخطوا قدمًا على المريخ بعد.
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المنزل الافتراضي الذي يدعى "مارس هاوس"، على شكل منزل في العالم، بيع بأكثر من 500 ألف دولار.
 



وقالت المصممة "كيرستن كيم" إنها أرسلت الهيكل الافتراضي كملف ثلاثي الأبعاد إلى المشتري، مشيرة إلى أنها صممته خلال جائحة كورونا "لخلق جو استشفائي باستخدام فلسفتها الرقمية".

وأضافت "أردت أن تظهر هذه المساحة شغفي وحبي للتصميم التأملي، وهو تعريف جديد للرفاهية التقدمية في العصر الرقمي".
يأتي المنزل الافتراضي مجهزا بأثاث مصنوع من الزجاج والنسيج، ويشمل منطقة لتناول الطعام والجلوس والنوم إلى جانب مسبح إنفينتي متدفق.

ويبدو أن المنزل يقع على قمة جبل في الكوكب الأحمر، مما يوفر للسكان إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية للمريخ.
المصدر: سبوتنيك
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