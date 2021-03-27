إقتصاد

استثناءات للسياح من الحجر الصحي.. في هذا البلد!

Lebanon 24
27-03-2021 | 11:00
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وافقت السلطات التايلاندية على السماح للأجانب الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا بالسفر إلى أكبر جزر العطلات دون الخضوع للحجر الصحي، تمهيدا لموسم الصيف.

ومع انخفاض أعداد الوافدين في العام الماضي، تتسابق تايلاند المعتمدة على السياحة لتأمين اللقاحات لسكانها وإعادة فتح البلاد أمام الأجانب في مشروع تجريبي لجوازات سفر اللقاحات.

وقال كياتيفوم ونجريجيت المسؤول الصحي البارز: "إذا تمكنا من تلقيح 50% إلى 60% من السكان، فيمكننا فتح البلاد بأمان ودفع الاقتصاد والسياحة إلى الأمام".

ومن المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم الرئيسية في حزيران، بهدف تحصين نصف سكانها بحلول نهاية العام.

وقالت وزارة الصحة إنها ستتلقى خمسة ملايين جرعة إضافية من AstraZeneca، بالإضافة إلى خمسة ملايين جرعة أخرى تم شراؤها من Sinovac Biotech.

وفرضت تايلاند حتى الآن شروط دخول صارمة، بما في ذلك الحجر الصحي الإلزامي، الذي دمر السياحة، لكنه ساعد في الحد من الإصابات إلى 28577 فقط حتى الآن، مع 92 حالة وفاة.
المصدر: وكالات
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