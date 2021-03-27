15
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
استثناءات للسياح من الحجر الصحي.. في هذا البلد!
Lebanon 24
27-03-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافقت السلطات التايلاندية على السماح للأجانب الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا بالسفر إلى أكبر جزر العطلات دون الخضوع للحجر الصحي، تمهيدا لموسم الصيف.
ومع انخفاض أعداد الوافدين في العام الماضي، تتسابق تايلاند المعتمدة على السياحة لتأمين اللقاحات لسكانها وإعادة فتح البلاد أمام الأجانب في مشروع تجريبي لجوازات سفر اللقاحات.
وقال كياتيفوم ونجريجيت المسؤول الصحي البارز: "إذا تمكنا من تلقيح 50% إلى 60% من السكان، فيمكننا فتح البلاد بأمان ودفع الاقتصاد والسياحة إلى الأمام".
ومن المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم الرئيسية في حزيران، بهدف تحصين نصف سكانها بحلول نهاية العام.
وقالت وزارة الصحة إنها ستتلقى خمسة ملايين جرعة إضافية من AstraZeneca، بالإضافة إلى خمسة ملايين جرعة أخرى تم شراؤها من Sinovac Biotech.
وفرضت تايلاند حتى الآن شروط دخول صارمة، بما في ذلك الحجر الصحي الإلزامي، الذي دمر السياحة، لكنه ساعد في الحد من الإصابات إلى 28577 فقط حتى الآن، مع 92 حالة وفاة.
المصدر: وكالات
الأكثر قراءة
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
Lebanon 24
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
15:53 | 2021-03-26
26/03/2021 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ما زال "مُحلّقاً".. إليكم سعره مساء اليوم
21:25 | 2021-03-26
26/03/2021 09:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
في جرود عيناتا.....العثور على 4 جثث
Lebanon 24
في جرود عيناتا.....العثور على 4 جثث
15:00 | 2021-03-26
26/03/2021 03:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن إجراءات القيود والاغلاق
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من "إدارة الكوارث" بشأن إجراءات القيود والاغلاق
20:16 | 2021-03-26
26/03/2021 08:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
Lebanon 24
خرق أمني بتصوير طائرة الحريري في المطار.. وباسيل يتدخل للفلفة التحقيق
06:41 | 2021-03-27
27/03/2021 06:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2021-03-27
بينها سلعة اساسية.. بضائع قد تنقطع من الأسواق بسبب الناقلة الجانحة
09:00 | 2021-03-27
بيع أول منزل افتراضي على المريخ.. بهذا المبلغ (فيديو)
08:00 | 2021-03-27
قانون استعادة الأموال المنهوبة ليس للتطبيق.. وهذه الأسباب
08:00 | 2021-03-27
فواتير المولدات سترتفع بشكل كبير.. خبير يكشف ما ينتظر اللبنانيين
07:30 | 2021-03-27
منشآت النفط في ساحل المتن.. تاريخ يعود إلى الحلفاء ووصاية متعدّدة المرجعيات
07:00 | 2021-03-27
مليار دولار لـ"المنصة".. مصدر التمويل كُشف وهؤلاء المستفيدون فقط!
فيديو
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
Lebanon 24
القبطانة المصرية تكشف علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس.. هذا ما روته (فيديو)
10:30 | 2021-03-27
27/03/2021 11:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
Lebanon 24
وهم بصري عمره 100 عام.. ماتره في الصورة يكشف الكثير عنك (فيديو)
09:00 | 2021-03-27
27/03/2021 11:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
Lebanon 24
تزوج مؤخرا من الزوجة رقم 30... هكذا يعامل "شهريار" زوجاته! (فيديو)
23:00 | 2021-03-26
27/03/2021 11:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact