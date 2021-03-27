إقتصاد

تراجع الدولار في السوق الموازية.. اليكم سعره اليوم السبت

Lebanon 24
27-03-2021 | 11:23
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عاد سعر صرف الدولار ليتراجع في السوق الموازية متراوحا بين 12600 و12750 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور". 
 
وكان قد تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء أمس الجمعة، بين 12750 و 12850 ليرة لبنانية.

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