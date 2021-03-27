تراجع الدولار في السوق الموازية.. اليكم سعره اليوم السبت

عاد سعر صرف الدولار ليتراجع في السوق الموازية متراوحا بين 12600 و12750 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور".

مساء أمس الجمعة، بين 12750 و 12850 ليرة لبنانية. وكان قد تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية،، بين 12750 و 12850 ليرة لبنانية.