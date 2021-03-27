كيف ستسد الهند العجز في ميزانيتها؟

تقترب حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من الدعوة لتقديم عطاءات مالية لشراء شركة الطيران الهندية "اير إنديا ليمتد"، وفقاً لمصادر مطَّلعة.وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنَّ مقدِّمي العروض سيكون لديهم 90 يوماً لتقديم عرضهم المالي من تاريخ الطلب.وذكرت وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الجاري أنَّ مجموعة "تاتا الهندية"، وشركة "سبايسجيت" التي يرأس مجلس إدارتها "أجاي سينغ" قد تمَّ ترشيحهما لتقديم عطاءات لشراء شركة الطيران. وستكون دعوة تقديم عطاءات مالية بمثابة نجاح لحكومة مودي، الذي فشل سابقاً في بيع الشركة التي أنقذتها الحكومة عدَّة مرات في العقد الماضي.ويمثِّل بيع شركة الطيران الهندية عاملاً أساسياً بالنسبة لوزيرة المالية نيرمالا سيترامان، التي تسعى لجمع الأموال من مبيعات الأصول لوقف عجز الموازنة الذي يتزايد إلى مستوى قياسي بسبب خطوات مكافحة وباء كورونا.ورفض متحدِّث باسم وزارة المالية الهندية التعليق.وقال المصادر، إنَّ الحكوم تهدف إلى إتمام بيع شركة الطيران في يونيو، مع تقديم العطاءات المالية مع حلول الأسبوع الأول من ذلك الشهر. وأضافت المصادر أنَّ شركة "طيران الهند" من جانبها شكَّلت فرقاً لتسهيل عمل مقدِّمي العطاءات لتقييمها من مختلف جوانبها.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنَّ"تاتا"، و"سينغ" ستقدِّمان عطاءات بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة لشركة "اير إنديا".وقالت المصادر، إنَّ الفحص الأمني لمقدِّمي العروض المختارين سيستمر بالتزامن بعد أن تدعو الحكومة لتقديم عطاءات مالية.