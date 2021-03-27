سيناريو "الدولار" خلال الأيام المقبلة يبرز بقوة.. ماذا عن دور المنصة المنتظرة؟

حافظ الدولار خلال الأيام القليلة الماضية على سعرٍ تراوح بين 12500 و 13100 ليرة لبنانية، ويأتي ذلك تزامناً مع تحشيد الدعم لمنصة الدولار التابعة لمصرف لبنان المركزي.

ووسط ذلك، فإن الخبراء يرون أن الدولار لن ينخفض إلى ما دون الـ10 آلاف ليرة خلال الأيام المقبلة، ما يعني أن سعره سيبقى محلقاً فوق هذا الحد، في حين أن التوقعات تشير أيضاً إلى أنّ الدولار سيبقى عند الحد الذي يسجله خلال الأيام الماضية.

ويتوقع الخبراء ارتفاعاً إضافياً في سعر العملة الخضراء في حال بروز أي معطيات سلبية جديدة على الوضع، في حين أنّ الأنظار تتجهُ إلى مدى صمود المنصة الجديدة للدولار التي ستطلق قريباً، خصوصاً أن المبلغ المتوقع ضخه فيها من مصرف لبنان والمصارف سيصل إلى مليار دولار، ومصدره الاحتياطي الالزامي للمصارف لدى مصرف لبنان.

من هم المستفيدون من منصة الدولار؟

وحالياً، فإن ما يتبين هو أن المستفيدين من المنصة سيكونون التجار والصناعيين، وقد يتوسع العمل بها ليشمل الأفراد الذين يجب أن يكونوا من زبائن المصارف.