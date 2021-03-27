"انخفاض طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، بين 12500 و 12600 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ سعر الدولار تراوح صباحاً بين 12600 و 12750 ليرة لبنانية.