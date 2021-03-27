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إقتصاد
"انخفاض طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
27-03-2021
|
22:02
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم، بين 12500 و 12600 ليرة لبنانية.
يُشار إلى أنّ سعر الدولار تراوح صباحاً بين 12600 و 12750 ليرة لبنانية.
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