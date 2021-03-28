إقتصاد

رئيس هيئة قناة السويس يكشف حجم خسائرها اليومية!

Lebanon 24
28-03-2021 | 15:46
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قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن الهيئة تبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة في القناة بعض التخفيضات.

وأوضح أن القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات، مشيرا إلى أن 369 سفينة تنتظر عبور القناة.

وكان ربيع أعلن بوقت سابق اليوم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة.
المصدر: رويترز
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